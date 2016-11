ORF 3 09:00 bis 09:55 Reportage Nashorn, Zebra & Co: Singende Elefanten Singende Elefanten D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im neuen Revier der Humboldtpinguine sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa: Höchste Zeit für eine gründliche Reinigung. Im Dschungelzelt gab es eine verletzte Schildkröte, deshalb machen jetzt Tierpfleger Matthias Mösch und Nele Loos einen Krankenbesuch. Süßwasserstachelrochen leben in den tropischen Gewässern Südamerikas. Ihr giftiger Stachel ist äußerst schmerzhaft und kann sogar tödlich sein. Kann man mit solchen Tieren Freundschaft schließen? Singende Elefanten bei der Tonprobe bilden einen fünfstimmigen Chor. (Doku 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

