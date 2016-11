ORF 1 03:20 bis 04:00 Krimiserie In Plain Sight - In der Schusslinie Folge: 43 Späte Liebe USA 2011 Stereo 16:9 Merken James wird zunächst Marshalls Zeugenschutzprogramm zugeteilt. James ist ein wichtiger Zeuge, der gegen einen Kinderschlepperring aus dem Osten aussagen soll. Doch er ist heimlich in seine beste Freundin verliebt, die allerdings mit dem Kopf der Verbrecherbande verheiratet ist. So dauert es nicht lange, bis James in Schwierigkeiten steckt. Obwohl Mary alles Romantische zuwider ist, steckt sie nun in einer Liebesgeschichte à la Hollywood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Rachel Boston (Detective Abigail Chaffee) Ali Marsh (Dr. Shelley Finkel) Tangie Ambrose (Delia Parmalee) Originaltitel: In Plain Sight Regie: Michael Schultz Drehbuch: John Cockrell Musik: Marc Dauer, Evan Frankfort

