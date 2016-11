ORF 1 20:15 bis 21:05 Dokusoap Undercover Boss A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken ISS Facility Services Diese Woche auf Undercover-Einsatz: Erich Steinreiber (54). Der Geschäftsführer des Service Unternehmens ISS Österreich, das mehr als 7500 Mitarbeiter beschäftigt, tauscht seinen Anzug gegen zweckmäßiges Arbeitsgewand. Die Undercover-Mission startet zu später Stunde mit einer Nachtschicht am Flughafen Wien-Schwechat. Dort reinigt die Firma ISS Flugzeuge - eine Aufgabe, vor der der getarnte Boss Respekt hat. Zu Recht, denn ein kleiner Kratzer an einem Flugzeug könnte fatal sein. Bei Mitarbeiterin Kati beginnt das nächste Abenteuer: Betten überziehen in einem Hotel. Der Boss bricht ab, denn die Betten macht zu Hause nur seine Frau. In einem Shopping Center begleitet Erich den Haustechniker Süleymann. Doch hier scheitert der getarnte Boss bereits am Schraubenzieher und bekommt vom Lehrmeister ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Der letzte Einsatz führt Erich mitten in der Nacht in eine Therme in Tirol. Hier darf er sicht an der Schaumpistole versuchen. Ein Job, der mühsamer ist, als er aussieht. Letzte Station, die WC-Anlagen. Ein dreckiger Job, aber irgendjemand muss ihn ja machen. In diesem Fall der Undercover Boss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss