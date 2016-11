ORF 1 18:25 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Das Suppentattoo USA 2009 2016-11-18 15:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Raj, Howard und Leonard gehen zelten, um einen Meteoritenschauer zu beobachten. Als Howard die Gegend erkundet, trifft er auf zwei gesellige Lehrerinnen, die ihm selbstgebackene Kekse anbieten. Sogleich machen sich die drei Jungs über das Süßgeback her - nicht ahnend, dass es sich dabei um keine gewöhnlichen Kekse handelt. Währenddessen hat sich Penny bei einem Sturz in der Badewanne die Schulter ausgekugelt. Da sonst keiner zu Hause ist, muss sie Sheldon um Hilfe bitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Amber Borycki (Robyn) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: David Goetsch Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12