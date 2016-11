ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Der Frühling ist da D, J 1975 2016-11-19 06:00 Merken Maja und Willie übernachten im Gästezimmer des Maikäfers. Sie schlafen tief und fest, und eines Tages ist der Frühling da: Blüten, Schmelzwasser, blauer Himmel. Maja und Willie fliegen in die warme Luft und können es kaum fassen, dass alles wieder zum Leben erwacht. Es hat sich nichts verändert. Die Ameisen marschieren, Flip ärgert sich über sie, und Willie hat einen Bärenhunger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

