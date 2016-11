ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Abenteuer China: Rafting und Paragleiten Abenteuer China (3/4): Rafting und Paragleiten A 2016 2016-11-17 02:50 Stereo 16:9 Merken Im dritten Teil der spektakulären Filmreihe von Erich Pröll führt uns Horst Maas, der für seine vielen Abenteuer auf allen Kontinenten bekannt ist, in das tibetische Hochland. Gemeinsam wagen sie mit Volker Raus und Claus Muhr die Erst-Befahrung des Gelben Flusses, besuchen in 4000 Metern Höhe die Yak-Nomaden, sichten Pandabären und geben Einblick in die Kultur. Den gefährlichen Höhepunkt bildet eine waghalsige Wildwasser-Bootsfahrt am Jangtsekiang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll