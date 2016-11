Schweiz 2 03:20 bis 04:00 Krimiserie Castle Johanna Beckett USA 2011 HDTV Merken Der verantwortliche Detective im Mordfall von Becketts Mutter wird erschossen, als er der Polizistin gerade eine brisante Offenbarung zum ungelösten Fall machen will. Die Ermittlungen führen Castle und Beckett zu einem Drogenboss, dem Becketts Mutter vor zwölf Jahren mit einer Bürgeraktion in die Quere kam. Als sich Beckett von dem durchtriebenen Verbrecher provozieren lässt und sie die Kontrolle über ihre Emotionen verliert, entzieht Captain Montenegro ihr den Fall. Ryan und Esposito heften sich an die Fersen des Präzisionsschützen, während Beckett mithilfe von Castle ihre privaten Ermittlungen weiterführt und dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt. Als sie erkennt, dass sie selbst ins Visier eines Mörders geraten ist, weicht Castle nicht mehr von ihrer Seite. Die Ereignisse überschlagen sich, als die beiden, einer blutigen Spur folgend, über Funk Zeugen werden, wie Ryan und Esposito in einen lebensgefährlichen Hinterhalt geraten. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Seamus Dever (Kevin Ryan) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Will Beall Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 16

