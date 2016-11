Schweiz 2 12:10 bis 12:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 57 D 2009 Stereo Merken Alisa kann nicht fassen, dass sie wegen Jonas ihren Job verloren hat, doch sie will nicht, dass er sich den Castellhoffs stellt und wegen Diebstahls angezeigt wird. Versöhnt ist sie deswegen noch lange nicht mit ihm - diesmal ist Jonas wirklich zu weit gegangen. Christian ist schockiert, als er zum ersten Mal Ellens Verletzungen sieht. Niedergeschlagen vertraut er sich Paul an und fragt sich, ob er es schafft, jemals wieder mit Ellen zusammen zu sein. Er ahnt nicht, dass diese das Gespräch mit anhört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Walter A. Franke Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer