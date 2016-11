Silverline 20:15 bis 21:45 Actionfilm Wicked Blood USA 2014 20 40 60 80 100 Merken Crystal Meth Labs, Waffen und Motorradgangs sind die Welt der jungen Hannah. In eine Mafiafamilie geboren, lebt sie mit Schwester Amber beim heroinsüchtigen Onkel Donny. Über sie und das ganze Stadtviertel herrscht der gnadenlose Mafioso Onkel Frank. Als Amber sich in dessen Rivalen verliebt, wird das Leben für Hannah zum Kampf. Fesselnder Mafia-Thriller mit "Little Miss Sunshine" Abigail Breslin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Breslin (Hannah Lee Baker) Sean Bean (Frank Stinson) James Purefoy (Bill Owens) Alexa Vega (Amber) Jake Busey (Bobby Stinson) Lew Temple (Donny Baker) Dodie Brown (Nurse) Originaltitel: Wicked Blood Regie: Mark Young Drehbuch: Mark Young Kamera: Gregg Easterbrook Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16