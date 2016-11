Silverline 14:00 bis 15:45 Drama Black Heaven F, B 2010 20 40 60 80 100 Merken Gaspard und Marion genießen frisch verliebt den Sommer in Südfrankreich. Als sie ein fremdes Handy finden, beschließt das junge Paar es dem rechtmäßigen Inhaber zurückzubringen. Doch der junge Mann ist tot - er scheint in einer mysteriösen Zeremonie Selbstmord begangen zu haben. Neben ihm liegt ein halb bewusstloses Mädchen. Die rätselhafte Schöne lockt Gaspard in ein gefährliches Videospiel: """"Black Hole"""". Schon bald vermischen sich die Grenzen der Realität und der virtuellen Identität und aus dem Spiel wird ein tödlicher Alptraum. Wem kann er noch trauen? Und welche Rolle spielt dabei die mysteriöse Fremde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grégoire Leprince-Ringuet (Gaspard) Louise Bourgoin (Audrey) Melvil Poupaud (Vincent) Pauline Etienne (Marion) Pierre Niney (Yann) Ali Marhyar (Ludo) Patrick Descamps (Le pere de Marion) Originaltitel: Black Heaven Regie: Gilles Marchand Drehbuch: Gilles Marchand, Dominik Moll Musik: Emmanuel D'Orlando, Anthony Gonzalez Altersempfehlung: ab 16