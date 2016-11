Silverline 10:55 bis 12:45 Actionfilm Beast Stalker HK 2008 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich könnte Sergeant Tong zufrieden sein, hat er doch Cheung, einen der brutalsten Verbrecher der Stadt, festnehmen können. Doch die Verhaftung ging alles andere als glatt über die Bühne. Nach einer wilden Verfolgungsjagd und einer Schießerei trifft Tongs Kugel die Tochter der Staatsanwältin Ann Gao. Geplagt von Schuldgefühlen freundet sich Tong mit der Familie der Toten an, besonders mit deren kleiner Schwester. Als die Mafia das Kind entführen lässt, um die Staatsanwältin unter Druck zu setzen, sieht Tong seine Chance gekommen sich zu rehabilitieren. Er beginnt eine gnadenlose Jagd nach den Gangstern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Tse (Sergeant Tong) Jingchu Zhang (Ann Gao) Nick Cheung (Hung) Kai Chi Liu (Sun) Kwok-Wai Cheung (Fai) Tung Cho "Joe" Cheung (Judge Lee) Sherman Chung (Christy) Originaltitel: The Beast Stalker Regie: Dante Lam Drehbuch: Dante Lam, Wai Lun Ng Musik: Henry Lai Altersempfehlung: ab 16