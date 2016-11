Silverline 06:10 bis 07:05 Filme Metamorphosis J 2011 20 40 60 80 100 Merken Yoshioki und Keiko sind ein ganz normales, glücklich verheiratetes Ehepaar. Nichts scheint das Glück der beiden trüben zu können, wären da nicht die merkwürdigen Anfälle und Albträume von Yoshioki. Mehr und mehr schleicht sich das unfassbare Grauen in das Leben der beiden Liebenden. Yoshioki verändert sich zusehends. Er verwandelt sich in etwas anderes, etwas Unmenschliches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Henge Regie: Hajime Ohata Drehbuch: Hajime Ohata Altersempfehlung: ab 16

