Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Luzern Tag 4 Restaurant By Nevilles, Luzern CH 2016 Gastgeber Neville setzt auf schlichte indische Dekoration und ein ausgewähltes Lichtkonzept. Obwohl sich das Restaurant in einer belebten Strasse befindet, taucht man in eine abgeschottete Welt ein, sobald man das überschaubare Lokal betritt. Vor allem die vegetarischen und veganen Gerichte sind bei der asiatischen und arabischen Kundschaft sehr beliebt. Aber auch die Einheimischen statten dem Neville's gerne einen Besuch ab und lassen sich von den Kreationen begeistern, zum Beispiel Linsen mit Kartoffeln. Viele Stammgäste kommen aber nicht nur wegen des feinen Essens, sondern weil Neville einfach ein sympathischer Gastgeber ist. Einer seiner treuesten Gäste ist der 66-jährige Karl. Für ihn ist Neville halt einfach ein sehr sympathischer Mensch, der all seine Gäste mit seiner tollen Art in seinen Bann zieht. Ausserdem sei er ein ausgezeichneter Koch, der gekonnt das leckere indische Essen abschmecken kann.