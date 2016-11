BonGusto 15:35 bis 16:00 Magazin Sachies Küche Der Fischmarkt von Tokio NZ 2013 Merken Der weltweit größte Fischmarkt befindet sich - wie könnte es anders sein - in Tokio. Mehr als 200 verschiedene Fischarten werden hier zum Kauf angeboten. Sachie Nomura ist ganz in ihrem Element und führt uns durch die Hallen. Höhepunkt ist die berühmte Thunfischauktion, bei der der Thunfisch in die ganze Welt verkauft wird zur Zubereitung von Sashimi. Zuhause in ihrer Küche bereitet Sachie Thunfisch Tataki, ein ausgefallenes Lachs-Rezept und gefüllten Tintenfisch zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen