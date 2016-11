Nick 03:40 bis 04:00 Comedyserie See Dad Run Dad und die McGinleys USA 2013 Merken David ist Gast in der Reality Show seines Erzrivalen Ted McGinley. Ziel der Show ist es, Familie McGinley drei Tage lang zu ertragen. Natürlich hat Ted einige Tricks auf Lager, um seinem Kollegen diese Zeit so schwer wie möglich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: David DeLuise Drehbuch: David S. DiPietro, Paul F. Ciancarelli Musik: Rick Marotta

