Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Drama im vorletzten Jahrhundert USA 2016 Merken Newt ist aufgeregt, da seine Freundin Geburtstag hat. Er plant, ihr einen Gutschein fürs Diner zu schenken. Sophie ist entsetzt und bittet ihn, sich von seiner romantischen Seite zu zeigen. Die Beschenkte reagiert aber anders als geplant? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Corey Clifford (Waitress) Matt Cornett (Zach Barnes) Froy Gutierrez (Charlie) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Jean Sagal Drehbuch: Zach Butler Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6