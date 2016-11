Nick 18:10 bis 18:40 Kinderserie Henry Danger Eine Lektion für Brad USA 2016 Merken Ray passieren merkwürdige Dinge. In Charlotte keimt der Verdacht, dass der Unsichtbare Brad noch am Leben ist und Ray Streiche spielt. Als Ray und Henry daraufhin das Grab vom Unsichtbaren Brad ausheben, sperrt dieser sie in einen Sarg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Michael D. Cohen (Schwoz) Riele Downs (Charlotte Bolton) Shannon Farrara (Mrs. Tralane) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Jace Norman (Henry Hart) Originaltitel: Henry Danger Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Joe Sullivan, Andrew Thomas