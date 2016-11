Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Wettlauf mit den Schweinchen USA 2016 Merken Als Leahs Party-Essen aus Versehen unter Zacs ferngesteuertem Auto landet, braucht Leah eine schnelle Lösung. Leah wünscht sich von ihren Dschinnis neue Würstchen im Schlafrock, doch die Dschinnis zaubern ihre echte Schweine in Wolldecken. Nun müssen Leah und die Mädchen die schnellen kleinen Schweinchen wieder einfangen und eine gute Lösung für das Durcheinander finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine

