Der Niederländer Michael van Gerwen triumphierte bei der letzten Auflage des Grand Slam of Darts. Im Finale behielt er gegen Darts Legende Phil Taylor mit 16:13 die Oberhand. Auch diesmal dürfte es in der Wolverhampton Civic Hall reichlich spannend zugehen, das Turnier wird bereits zum zehnten Mal ausgetragen und in legs ausgespielt. Die Besonderheit: Der Wettbewerb ist der einzige im Jahresverlauf, in dem Spieler der Verbände BDO und PDC zugleich teilnehmen.