Sport1+ 17:25 bis 19:15 Volleyball Volleyball Live - CEV Champions League Hypo Tirol Innsbruck - VfB Friedrichshafen, 3. Runde Hinspiel Die CEV Champions League auf SPORT1+: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen treten in der 3. Runde des prestigeträchtigen Wettbewerbs gegen Hypo Tirol Innsbruck an und wollen für das Rückspiel sich bereits ein gutes Polster anlegen. Die Österreicher vertrauen dagegen auf ihre Stärke vor heimischen Publikum.