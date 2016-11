Sport1+ 15:00 bis 17:00 Tennis Tennis Live - ATP World Tour Barclays ATP World Tour Finals, London, 1. Spiel, Tag 5 Live Merken Auf Hartplatz kämpfen die besten Tennisspieler der Welt um die Krone bei den ATP World Tour Finals. Dabei wird in London insgesamt ein Preisgeld von 7,5 Millionen Dollar ausgeschüttet. Im Vorjahr schafften es Novak Djokovic und der Schweizer Roger Federer ins Finale des Turnieres. Der Serbe behielt dabei mit 6:3 und 6:4 die Oberhand. Diesmal dürfte sich unter anderem Rafael Nadal, der zuletzt im Halbfinale an Djokovic scheiterte, viel vorgenommen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie