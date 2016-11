BR Fernsehen 03:20 bis 03:50 Magazin Capriccio Das Kulturmagazin des BR Fernsehens Krawall um die Perlacher Mauer und "Checkpoint Ali" - Mit Satire gegen ein unglückseliges Projekt / Der wilde Bayerische Wald - Auf der Suche nach Räuberlegenden, ehrbaren Schleppern und verschwundenen Dörfern / "The Ivory Game" - Die Gier nach Elfenbein - Ein Dokumentarfilm folgt dem weltweiten illegalen Netzwerk, das Afrikas Elefanten bedroht / Hardy Krüger - Was das Leben sich erlaubt - Mit 88 kämpft der Weltstar schreibend gegen rechts / Digitaler Surrealismus - Laure Prouvost - Die Kunstinstallationen der französischen Turner-Preisträgerin D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Überraschend, innovativ, mit ungewöhnlicher Bildsprache, genauen Recherchen und einer eigenen Haltung. Die Texte, die Bilder, die Musikalität machen Capriccio so besonders. Unser Kulturmagazin wäre nicht möglich ohne ein festes Team außergewöhnlicher Autoren, die mit ihrer Kreativität und ihrem Einsatz Woche für Woche das Besondere wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capriccio

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 403 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 203 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 133 Min. Pandorum

Actionfilm

kabel eins 02:20 bis 04:05

Seit 83 Min.