BR Fernsehen 21:00 bis 21:45 Show Lisa Fitz - Live auf der Bühne! D 2016 2016-11-20 23:20 Dolby Untertitel 16:9 Live TV Merken Was verbindet die Putzfrau Hilde Eberl, die Feministin Inge von Stein, die CSU-Abgeordnete Gerda Wimmer und Geheimagentin Olga Geheimnikowa? Alle vier Frauen sind Weltmeisterinnen in ihrem Universum. Egal, ob's um Bodenhaltung für Freilandhühner, Verarbeitung von Fuchs im Döner, Verschwörungen, Spähskandale, um Fußball oder um Männer geht, jede Weltmeisterin hat ihren Standpunkt, ihre Sicht der Dinge und natürlich das ultimative Geheimrezept für soziales und privates Miteinander, das Funktionieren der Welt. Hilde, Inge, Gerda und Olga wissen ganz genau, wo's hakt, ob Gesellschaft, Ehe oder Politik, die Weltmeisterinnen sagen dem Publikum, was Kindern, Männern, Frauen und Staatslenkern in den 10er-Jahren des 21. Jahrhunderts fehlt. In ihrem aktuellen Programm "Weltmeisterinnen - gewonnen wird im Kopf" spielt, spricht und singt Lisa Fitz wie immer komödiantisch und virtuos in mehreren Rollen. Bei ihr vereinen sich Blödsinn und Tiefsinn, Wortwitz und bayerische Direktheit, österreichischer Schmäh, schwarzer Humor und die Suche nach der Wahrheit zu einem furiosen Abend. BR Fernsehen zeigt eine Aufzeichnung aus dem Alten Kino in Ebersberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lisa Fitz - Live auf der Bühne!