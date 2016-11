Pro7 MAXX 20:15 bis 22:45 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial: So isst die Welt Ranking Spezial: So isst die Welt D 2016 16:9 HDTV Merken Leguan-Suppe in der Karibik genießen, eine Gummibärchen-Bratwurst in den USA verspeisen oder frittierte Ameisen in Kolumbien naschen: Wo gibt es die exotischsten und kuriosesten Gerichte der Welt? Das "Galileo 360° Ranking Spezial: So isst die Welt", präsentiert von Funda Vanroy, macht den Geschmackstest - und probiert die außergewöhnlichsten "Spezialitäten". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°