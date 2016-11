Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Schmerzen der Erinnerung USA 1996 Merken Als ein Fremder an Bord der Raumstation erscheint, will ihm der Sicherheitsdienst seine Waffe abnehmen. Doch der Mann leistet unerwartet starken Widerstand und behauptet, König Artus zu sein, der sein Schwert Excalibur niemals aus der Hand geben würde. Man bringt ihn daraufhin auf die Krankenstation von Dr. Franklin, der erkennt, dass ein traumatisches Erlebnis zu dieser Einbildung geführt hat. Der Arzt versucht, "König Artus" sanft in die Realität zurückzubringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain/President John J. Sheridan) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Bill Mumy (Lennier) Jason Carter (Marcus Cole) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Michael Vejar, Jim Johnston Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12