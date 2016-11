Pro7 MAXX 15:35 bis 16:00 Trickserie Pokémon Ansturm der Toxiped! J 2011 16:9 HDTV Merken Endlich sind die Freunde in Stratos City angekommen. Bei einer Erkundungstour durch die Stadt treffen sie einen alten Bekannten: den Arenaleiter Artie. Im Untergrund von Stratos City entdecken Artie, Ash und die anderen ein Toxiped, das dringend ihre Hilfe braucht. Ob sie ihm helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6