Pro7 MAXX 12:05 bis 12:55 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Problembiber USA 2012 16:9 HDTV Merken Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist Marty gezwungen, eine Nacht im Freien zu verbringen, weil sein Schneemobil in einem Flusslauf feststeckt. Im Ruby Valley absolviert Rich mit seinem ältesten Arbeitshund, Brady, und seinem jüngsten, Hatchet, ein Spezialtraining. Tim hat im Yaak Valley ein Biber-Problem und ruft seinen Kumpel Tom zu Hilfe, der die Sache sofort anpackt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 6