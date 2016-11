tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Lebensversicherung: Wie Kunden aus dem Vertrag getrickst werden / Trotz Arbeit kaum Rente: Wem droht die Altersarmut? / Smartphone: Warum sind Mobilfunk-Tarife in Deutschland so teuer? / Selbstversuch: Wie sicher ist das autonome Fahren? D 2016 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Lebensversicherung: Wie Kunden aus dem Vertrag getrickst werden Derzeit erhalten Kunden von Lebensversicherungen Schreiben, mit denen sie zur Kündigung "animiert" werden. Krasses Beispiel: Eine Versicherung bittet Kunden um die Angabe einer E-Mail-Adresse, um die Korrespondenz künftig elektronisch zu führen aus "Umweltschutzgründen". In Wahrheit ist das beigefügte Rücksendeformular ein Kündigungsschreiben. Der Hintergrund: Angesichts der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank fällt es Versicherungen immer schwerer, Renditen zu erwirtschaften. Altverträge mit hohen garantierten Zinszahlungen sind ein echtes Problem für die Gesellschaften geworden. Also versuchen sie, die Kunden offenbar "loszuwerden". Was müssen Versicherte jetzt wissen? Wie sollen sie sich verhalten? "Plusminus" gibt Antworten. - Trotz Arbeit kaum Rente: Wem droht die Altersarmut? Altersarmut ist heute kein großes Problem. Das behaupten einige Politiker mit Verweis auf die Statistik. Doch wer die Statistik genau liest und hinter die Zahlen blickt, sieht, wie groß die Not vieler Rentnerinnen und Rentner tatsächlich ist. "Plusminus" deckt auf, wie viele Senioren in der Armutsfalle stecken und wie dramatisch die Zahl der Bedürftigen steigt. Hunderttausenden reicht die Rente nicht zum Leben. Viele kämpfen täglich ums finanzielle Überleben. Wissenschaftler warnen jetzt, dass sogar heutige Durchschnittsverdiener später in Armut leben werden. - Smartphone: Warum sind Mobilfunk-Tarife in Deutschland so teuer? Facebook, Videos, Navigation - Smartphones brauchen immer mehr Datenvolumen. Doch das ist bei uns in Deutschland teurer als in vielen EU-Nachbarländern. Warum ist das so? Werden wir Deutschen abgezockt? "Plusminus" nimmt den Mobilfunkmarkt unter die Lupe. - Selbstversuch: Wie sicher ist das autonome Fahren? E-Mails, Kalender und Fotos - es gibt viele Dinge im Leben, die wir längst in die Hand von Computersystemen gelegt haben. Aber das eigene Leben in die Hand eines Computers oder Roboters zu legen, das hat sich zumindest "Plusminus"-Reporter Nico Brugger bisher nicht getraut. "Der Computer" ist in diesem Fall ein selbstfahrendes Auto. Bis zur Auffahrt auf die A9 in Ingolstadt muss der Reporter noch selbst lenken, dann gibt das Cockpit sprichwörtlich grünes Licht und mit zwei Fingerberührungen auf dem Lenkrad übernimmt das System. Das Auto hält jetzt nicht nur Abstand und Spur, es überholt auch selbstständig. Und es funktioniert. Zunächst. Und dann passiert, was nicht hätte passieren dürfen: Das System macht einen Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Bornheim Originaltitel: Plusminus