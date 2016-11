n-tv 00:10 bis 01:00 Dokumentation Tschernobyl - Die Jahrhundert-Baustelle D 16:9 HDTV Live TV Merken 1986 geschah im Kernkraftwerk von Tschernobyl die größte nukleare Explosion der Menschheit. Heute ist dort eine der gefährlichsten Baustellen der Welt: Der Sarkophag, der den Unglücksreaktor über Jahre einschloss, ist undicht geworden. Er muss dringend erneuert werden, bevor es zu spät ist. Doch wie arbeitet man an einem radioaktiv verseuchten Ort? Die n-tv Dokumentation begleitet Ingenieure bei ihrem gigantischen Projekt. Exklusive Drohnenaufnahmen zeigen, was aus Tschernobyl geworden ist - eine Geisterstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tschernobyl - Die Jahrhundert-Baustelle