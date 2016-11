ProSieben 03:30 bis 03:55 Comedyserie Malcolm mittendrin Ein total verkorkstes Wochenende USA 2000 Merken Lois und Hal verbringen das Wochenende zusammen mit ihren Kindern in einem Hotel mit Casino. Hal träumt vom Riesengewinn, doch leider hat er schon nach kurzer Zeit Casinoverbot. Um die Laune zu heben, beschließt er, mit Malcolm und Reese in eine Geisterstadt zu wandern - aber auch dieser Plan hat so seine Tücken. Francis will die Situation nutzen und büxt wieder mal aus der Militärakademie aus. Doch leider wird daraus nur ein total verkorkstes Wochenende im leeren Elternhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) David Higgins (Craig Feldspar) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Gary Murphy, Neil Thompson Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12

