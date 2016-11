ProSieben 22:30 bis 23:30 Show My Idiot Friend D 2016 16:9 HDTV Neu Merken Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehen mit einer neuen Show an den Start. Darin wird getestet, wie berechenbar Prominente sind und wie gut ihre Freunde sie kennen. Zwei Teams treten jeweils gegeneinander an. Jedes Team besteht aus einem Promi und drei seiner guten Freunde. Während die Prominenten zuvor mit versteckter Kamera in absurde Situationen gebracht wurden, müssen die Freunde im Studio seine Reaktionen einschätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: Palina Rojinski, Nikeata Thompson, Alec "Boss Burns" Völkel, Olli Schulz, Lena Meyer-Landrut, Franziska Knuppe, Uwe Ochsenknecht, Wolfgang Niedecken Originaltitel: My Idiot Friend Altersempfehlung: ab 12