ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Der Koch, der Mafioso, die Frau und ihr Homer USA 2006 Lisa freundet sich mit ihrem eher unscheinbaren Schulkameraden Michael an. Dessen Vater ist kein Geringerer als Fat Tony, der Mafia-Boss von Springfield. Als die Calabresis, Angehörige einer rivalisierenden Familie, Tony niederschießen, muss Michael die Mafia-Geschäfte seines Vaters übernehmen. Zum Glück stehen ihm Bart und Homer hilfreich zur Seite. Aber bald übertreiben sie es gewaltig ... Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Michael Marcantel Drehbuch: Bill Odenkirk Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6