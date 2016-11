ProSieben 12:35 bis 13:00 Comedyserie How I Met Your Mother Von Tänzern und Tauben USA 2005 2016-11-18 06:00 16:9 HDTV Merken Ted und Barney gehen gemeinsam mit Robin in eine Promi-Disco, um endlich wieder einmal einen aufregenden Abend zu erleben. Weil Robin den Besitzer des Clubs kennt, kommen sie problemlos in die Disco. Drinnen läuft jedoch nicht alles zu ihrer Zufriedenheit: Ted ist von dem großen Andrang völlig genervt, Barney baggert versehentlich seine Cousine an, und Robin scheitert auf erbärmliche Weise am Türsteher, als sie in den VIP-Bereich vordringen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Samm Levine (Phil) Lyndsy Fonseca (Tochter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12