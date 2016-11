ProSieben 09:30 bis 09:55 Comedyserie The Big Bang Theory Über Nacht im Fort USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Penny wird von Will Wheaton für seinen Podcast interviewt. Während der Show ruft der Regisseur Kevin Smith an und möchte sie für seinen neuen Film casten. Leonard ist von der Idee wenig begeistert ... Howard steht kurz davor, das Haus seiner Mutter zu erben, es fehlt nur noch eine Formalität. Dann taucht plötzlich sein bislang unbekannter Halbbruder Josh auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 100 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.