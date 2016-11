ProSieben 06:20 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Frauen, Flieger, Freiheit USA 2005 16:9 HDTV Merken Nachdem Robin Ted versichert hat, dass sie nur Freunde sind, lässt er sich widerwillig von seinem Freund Barney überreden, mit ihm zum Flughafen zu fahren, wo es von attraktiven Mädchen nur so wimmelt. Und ehe sich beide versehen, sitzen sie auch schon mit zwei davon in einem Flieger, der sie nach Philadelphia bringt. Während des Flugs müssen sie jedoch erfahren, dass die Frauen auf dem Weg zu ihren Freunden sind. Und dann hat es auch noch die Polizei auf die beiden abgesehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lyndsy Fonseca (Tochter) David Henrie (Sohn) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Miller Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

