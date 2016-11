N24 Doku 03:15 bis 03:55 Dokumentation Angst auf Schienen - Die gefährlichsten Bahnstrecken der Welt GB 2014 Merken Die Eisenbahn revolutionierte die Welt. Doch mittlerweile sind viele Schienen veraltet und baufällig. Befahren werden sie trotzdem, weshalb es nicht verwundert, dass in der Vergangenheit Schäden und Engpässe an manchen Linien zu Zugentgleisungen oder schlimmen Unfällen geführt haben. Die Dokumentation präsentiert die zehn gefährlichsten Eisenbahnstrecken der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's most Extreme

