Dokumentation Raffinerieschiff CLOV Öl aus der Tiefsee Täglich werden 15 Milliarden Liter Erdöl verbraucht. Mobilität, Heizung, Industrie: Ohne den wertvollen Rohstoff wäre unser Alltag undenkbar. Sechs Jahre lang haben sich Ingenieure die Köpfe zerbrochen, um die Vision einer schwimmenden Ölplattform gigantischer Dimensionen in die Tat umzusetzen. Die Multifunktionalität der FPSO sucht dabei seinesgleichen unter ähnlichen technischen Projekten. Wird die erste Inbetriebnahme trotz unvorhersehbarer Bedingungen auf hoher See gelingen? Originaltitel: Deep Offshore: Stahlgigant FPSO