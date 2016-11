N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder König des Waldes: Wie können Hirsch und Mensch voreinander geschützt werden? König des Waldes: Wie können Hirsch und Mensch voreinander geschützt werden? D 2015 Merken Oft wird der Lebensraum stattlicher Hirsche durch Straßen getrennt. Hier kann das Tier zu einer echten Gefahr werden, denn beim Zusammenstoß mit einem Auto wirkt ein Hirsch wie ein Kleinwagen. "Welt der Wunder" begibt sich auf die Spur der scheuen Tiere. Außerdem: Anti-Aggressions-Seminar der besonderen Art - wie gewaltbereite Jugendliche ihre Wut verarbeiten. Was steckt hinter der Faszination für Tattoos? Und: Alternative Heizmethoden - was können Pellets und Co.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder