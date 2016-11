N24 Doku 09:15 bis 10:05 Magazin Welt der Wunder Tresor-Test extrem: Was halten Sicherheitsschränke wirklich aus? Tresor-Test extrem: Was halten Sicherheitsschränke wirklich aus? D 2015 Merken Der beste Safe nützt nichts, wenn er leicht zu knacken ist. Doch was hält ein Tresorschloss aus und welches Material verfehlt seinen Zweck? Zusammen mit Herstellern und Experten macht "Welt der Wunder" den Tresor-Test. Außerdem: Bioplastik - kann eine Alternative auf Holzbasis den Kunststoff ersetzen? Vor welchen ätzenden Pflanzen in unserer Umgebung müssen wir uns in Acht nehmen? Und: Kleptomanie - wenn der manische Zwang zum Klauen das Leben beherrscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

