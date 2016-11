N24 Doku 06:15 bis 07:00 Dokumentation Der Zweite Weltkrieg aus dem All GB 2012 Merken Auch der zweite Teil der Dokumentation zeigt die verheerenden Ereignisse des Krieges aus der außergewöhnlichen Satellitenperspektive. Von den amerikanischen Angriffen auf Japan 1943, über die alliierten Manöver gegen Deutschland bis hin zum Abwurf der Atombombe auf Hiroshima - die Geschehnisse werden in hochwertigen Animationen und Grafiken detailliert nachgestellt und durch Expertenkommentare sowie Zeitzeugenberichte ergänzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World War II from Space (2)

