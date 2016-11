ONE 03:25 bis 04:15 Serien Die Stein Glück im Unglück D 2011 2016-11-20 16:55 Live TV Merken Katja Stein ist glücklich - sie lebt mit Stefan zusammen auf seinem Reiterhof, und die Hochzeit steht kurz bevor. Die Heinrich-Heine-Schule bietet im neuen Schuljahr Reiten als Unterrichtsfach an; dieser Unterricht findet auf Stefan Hagens Reiterhof statt. Schuldirektor Fumetti brüstet sich bei der feierlichen Eröffnung des Schuljahres mit dieser innovativen Idee, dabei waren es Katja und ihre Kollegen, die durch ihre Initiative die Schule im letzten Jahr vor der Schließung bewahrt hatten. Stefans erste Schulstunde als Reitlehrer geht gründlich schief. Die Schülerin Annika hält sich nicht an Stefans Regeln und lässt sich von einer Mitschülerin zu einem riskanten Sprung provozieren. Die Klasse jubelt. Stefan suspendiert daraufhin die gesamte Klasse 10b vom Reitunterricht - ein Eklat. Fumetti ist wütend. Kann Katja Stefan davon überzeugen, den Unterricht wieder aufzunehmen? Unterdessen wird Karolas Baby mit andauerndem Nasenbluten ins Krankenhaus gebracht. Clemens hat eine seltene Autoimmunerkrankung. Sein Zustand verschlechtert sich, das Baby braucht eine sofortige Bluttransfusion. Der Vater des Kindes wird gesucht, denn nur er könnte die erforderliche Blutgruppe haben. Bisher nahmen alle an, es handelte sich dabei um Oliver. Doch dann rückt Karola mit der Wahrheit heraus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Petra Kleinert (Reneé Reinhardt) Originaltitel: Die Stein Regie: Edzard Onneken Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Marco Uggiano Musik: Dirk Leupolz, Jens Oettrich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 403 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 203 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 133 Min. Pandorum

Actionfilm

kabel eins 02:20 bis 04:05

Seit 83 Min.