Sturm der Liebe Folge: 153 D 2006

Natalie gesteht Katharina, dass sie schwanger ist. Katharina zeigt sich solidarisch: Natalie wird auf jeden Fall ihre Stelle im Fürstenhof behalten. Davon ermutigt, entschließt sich Natalie, das Kind zu bekommen. Doch Xaver zweifelt inzwischen, ob er der Aufgabe gewachsen ist und verabredet sich mit Tanja, um zusammen auszugehen. Den Kinderwagen tauscht Xaver gegen ein Skateboard ein. Natalie ist darüber zutiefst enttäuscht. Als Xaver sich am Ende doch zu dem Baby bekennt, muss sie ihm nach einem Arztbesuch sagen, dass das Kind nicht von ihm ist. Nachdem Werner Charlottes vermeintlich letzte Worte gehört hat, macht er sich unverzüglich auf den Weg nach Afrika. Er glaubt fest daran, dass Charlotte noch am Leben ist und er sie finden wird. Alexander bekommt die Nachricht der deutschen Botschaft, dass das Flugzeug tatsächlich abgestürzt ist. Robert und Alexander sind am Boden zerstört. Lars hat ein Vorstellungsgespräch in einem Hotel in der Nähe. Er kann dort die Leitung übernehmen. Doch das Unternehmen entspricht nicht seinen Vorstellungen. Marie bestärkt ihn aber in seinem Entschluss, eine bessere Stelle zu suchen, um weiter zu kommen. Sie will als seine Assistentin mit ihm gehen. Als Hildegard von Maries Plänen erfährt, stellt sie Lars zur Rede und will wissen, ob er es ernst mit ihrer Tochter meint.

Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Knoesel, Siegi Jonas Drehbuch: Marlene Strodel