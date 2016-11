ONE 09:30 bis 10:15 Dokumentation Filmstars in Pelz und Federn D 2012 2016-11-19 11:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ob ein Küken das Zeug zum Filmstar hat oder ein Hängebauchschwein zur Rampensau taugt, erkennt Christoph Kappel auf den ersten Blick. Die vierbeinigen Talente trainiert er auf seinem kleinen Hof in Allershausen bei München. Dort lebt und arbeitet er mit über hundert Mitbewohnern ganz unterschiedlicher Spezies: Hund, Katze, Vogel und Maus existieren friedlich nebeneinander. Filmtiertrainer war für Christoph Kappel schon als Kind sein Traumberuf. Anfang der 80er-Jahre öffneten sich für ihn und seine Tiere die Pforten zur Münchner Filmstadt Geiselgasteig. Heute arbeitet er mit seinen Vierbeinern für viele Produktionsfirmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Filmstars in Pelz und Federn Regie: Birgit Eckelt

