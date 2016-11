ONE 06:15 bis 06:45 Magazin Frau tv Care-Slam - Der große Pflegenotstand / "Keine Lust mehr allein zu sein!" - Berufstätig, alleinerziehend, Single / Die lange Suche nach einer Diagnose - Wenn die intimste Stelle schmerzt / Das Teil vom Ex - Was bleibt, wenn der Kerl geht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken frauTV stellt die Lebenswirklichkeit von Frauen dar und möchte den Zuschauerinnen Mut machen, ihren ganz eigenen Lebensplan zu entwickeln. Durch gut recherchierte Informationen aus Medizin, Wirtschaft, Politik, aber auch aus den Bereichen Mode und Unterhaltung. Mit einem Augenzwinkern - nicht mit dem Holzhammer!. Care-Slam - Der große Pflegenotstand * Schichtsystem, schlechte Bezahlung, hohe körperliche und psychische Belastung, immer Stress und Druck, ausgelaugt mit 50, wenig Anerkennung. Wer möchte schon so einen Job? Aber genauso sieht es aus, wenn man in der Pflege arbeitet. Und das sind überwiegend Frauen. Bis zum Jahr 2030 wird es eine große Versorgungslücke im Pflegebereich geben. Ein Grund: fehlendes Personal. Offen über die Probleme zu sprechen, ist für viele Pflegerinnen und Pfleger schwierig - viele haben Angst um den Job. Beim Care-Slam trauen sie sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lisa Ortgies Originaltitel: frauTV

