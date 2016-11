RBB 00:25 bis 00:45 Filme Papa Bär D 2016 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der polnische Antiquitätenhändler Martin jongliert mit Vielem: berühmten Designermöbeln, zwei Frauen, seiner Tochter, einer schwangeren Geliebten?und hohen Schulden. Als er entdeckt, dass Frau Holbricht den berühmten Bärensessel verkaufen will, versucht er sie übers Ohr zu hauen nichtahnend, dass die alte Dame die größere Hochstaplerin ist. Anlässlich des Internationalen Kurzfilmfestivals Interfilm sendet der rbb eine "Lange Nacht der kurzen Filme". Auftakt der Kurzfilmnacht machen drei rbb movies aus der aktuellen Staffel, die in Koproduktion mit der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin produziert wurden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivan Shvedoff (Martin) Urs Rechn (Tomasso) Maria Mägdefrau (Frau Holbrecht) Hedi Honert (Christine) Lily Zahavi (Franka) Originaltitel: Papa Bär Regie: Michal Ostatkiewicz Drehbuch: Michal Ostatkiewicz Kamera: Julian Landweer