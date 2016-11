RBB 22:45 bis 00:25 Drama Ehe im Schatten D 1947 SW 20 40 60 80 100 Merken Der Film erzählt vom Schicksal des bekannten Bühnen- und Filmschauspielers Joachim Gottschalk. Seine Frau war Jüdin. Die Nazis verlangten von ihm die Scheidung. In dieser ausweglosen Lage wählten beide für sich und ihren Sohn den Freitod. Der Film variiert diese wahre Geschichte und konfrontiert die deutschen Zuschauer erstmals nach dem Krieg mit dem Thema Antisemitismus. Am 3. Oktober 1947 hat der Film "Ehe im Schatten" gleichzeitig in allen vier Sektoren Berlins seine Premiere. Der erste Spielfilm des jungen Regisseurs Kurt Maetzig ist in jener Zeit ein Politikum. International erreicht er ein Millionenpublikum. Auch das Tribunal der Nürnberger Prozesse schaut ihn sich an. Heute wird "Ehe im Schatten" uneingeschränkt zu den Klassikern des deutschen Nachkriegsfilms gezählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Klinger (Hans Wieland) Ilse Steppat (Elisabeth) Alfred Balthoff (Kurt Bernstein) Claus Holm (Dr. Herbert Blohm) Hans Leibelt (Fehrenbach) Karl Hellmer (Gallenkamp) Hilde von Stolz (Greta Koch) Originaltitel: Ehe im Schatten Regie: Kurt Maetzig Drehbuch: Kurt Maetzig Kamera: Friedl Behn-Grund, Eugen Klagemann Musik: Wolfgang Zeller Altersempfehlung: ab 16