Polizeiruf 110 Lauf oder stirb D 1996

Ein Unbekannter wird nachts im Wald tot aufgefunden. Die beiden Hauptkommissare Herbert Schmücke und Herbert Schneider werden zum Tatort gerufen. Alles deutet zunächst auf einen Unglücksfall hin: Autounfall mit Fahrerflucht. Erst aufgrund einer Vermisstenanzeige sind Schmücke und Schneider in der Lage, den Toten zu identifizieren. Es handelt sich um den berühmten Läufer Andrej Naumow. Er und seine Schwester Olga waren Mitte der 80er Jahre ein Aushängeschild der sowjetischen Leichtathletik. Jetzt sollten sie in Halle als Favoriten an einem City-Lauf teilnehmen. Jan Köppel, Manager und Olgas Mann, entpuppt sich als skrupelloser Geschäftemacher. Er betrügt nicht nur seine Frau, er wirtschaftet offenbar ebenso geschickt wie kaltblütig in die eigene Tasche - zu Lasten der Sportler, aber auch der City-Lauf-Veranstalter. Doch auch die Chefin des City-Laufes scheint in den Fall verwickelt zu sein. Aber sie schweigt ebenso eisern wie Andrejs Teamkameraden. Die beiden Kommissare erfahren lediglich, dass unter den Sportlern härteste Konkurrenz herrscht und anonyme Drohungen keine Seltenheit sind. Schließlich aber machen Schmücke und Schneider den flüchtigen Unfallfahrer ausfindig. Doch ist der auch wirklich schuld an Andrejs Tod?

Bildergalerie

Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Marita Böhme (Edith Reger) Daniel Minetti (Jan Köppel) Susanna Simon (Olga Naumow) Carol Campbell (Maria) Veit Stübner (Stoll) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Peter Probst Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Klaus Doldinger Altersempfehlung: ab 12