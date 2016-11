RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Tierisch was los auf Teneriffa D 2010 Live TV Merken Eine "Neue": Nautikpraktikantin Rhea kommt an Bord und weiß noch nicht, was sie erwartet. Sandra und Michael Mann erleben mit den Gästebetreuern Kiona und Alex unvergessliche Stunden im "Loroparque" auf Teneriffa! Verpassen sie vor Begeisterung die "Weiße Lady"? Gästebetreuer Dennie nimmt Koch-Azubi Christopher unter seine Fittiche, die beiden haben viel Spaß am Strand von Maspalomas. Kapitän Morten Hansen bereitet mit seiner Crew eine Mega-Geburtstagsüberraschung für den Kreuzfahrtdirektor vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer Regie: Julia Jancsò