RTL II 03:30 bis 04:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Urlaub war für Klaus (55) und Irma (53) schon seit Jahren nicht mehr drin. Das Paar arbeitet sieben Tage die Woche auf dem eigenen Pferdehof. Während der letzten Jahre haben sich in den unzähligen Ställen, Kammern und Dachböden Massen an Trödel angesammelt. Irma und Klaus bekommen dieses Problem alleine nicht in den Griff. Und dabei möchte Tochter Vanessa (35) schon bald mit ihrer Familie zurück auf den elterlichen Hof ziehen. Der Dachboden soll ausgebaut werden, aber Irma fällt es nicht leicht, sich von den dort angesammelten Sachen zu trennen. Diese stammen zum Großteil noch von ihrer Schwiegermutter. Doch nach deren Tod vor zwei Jahren erkennt Irma, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. RTL II-Trödelprofi Sükrü Pehlivan kommt Klaus und Irma zu Hilfe und merkt schnell, dass der Reiterhof der Familie unglaublich viel Platz bietet, um überall Trödel, Möbel und Schrott zu lagern. Ein echter Schatz taucht erst einmal nicht auf und dabei erhofft sich Familie 10.000 Euro. Wird Sükrü ihnen diesen riesigen Wunsch erfüllen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

