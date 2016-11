RTL II 23:15 bis 01:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Sandra (20) und Christel (25) die Familien D 2014 16:9 HDTV Merken Für Tauschmutter Sandra (20) bedeutet Familie alles. Sie gibt ihr Bestes, damit es ihren Liebsten gut geht. Mit ihrem Freund Patrick (22) ist die junge Frau ganz zufrieden, auch wenn der Barkeeper in Sachen Haushalt keine große Stütze ist. Sonnenschein der Familie ist Tochter Ceyline (1). Gesunde Ernährung, ein sauberes Haus und vor allem eine wohlerzogene Tochter haben für Mama Sandra oberste Priorität. Wenn ihr etwas nicht passt, dann spricht sie es auch an. Das bekommt vor allem Papa Patrick zu spüren, der sich öfter mal eine Standpauke anhören muss. Dauergast bei der jungen Familie ist Sonja, die Zwillingsschwester von Sandra, die zugleich auch ihre engste Freundin und Verbündete ist. Single-Frau und Tauschmutter Christel (25), lässt ihren Alltag gerne ruhig angehen. Die 130-Kilo-Dame lässt sich von Haushalt und Diätplan nicht stressen. Unterstützung in allen Lebensfragen findet Christel bei ihre Schwester Christina (23), die einen einjährigen Sohn hat. Jetzt tauschen die ordnungsliebende Sandra und die gemütliche Christel die Familien. Als Sandra die andere Wohnung betritt, verschlägt es ihr die Sprache. Ihre Definition von Sauberkeit lässt sich nicht auf den Tauschhaushalt anwenden. Und auch Christinas Diät stößt bei Sandra auf Unverständnis. Jeden Sonntag schlemmen, was soll das für eine Diät sein? Sandras Freund Patrick lebt derweil seinen lang gehegten Paschatraum: Tauschfrau Christel tut was er will und kümmert sich ohne Widerworte um Haus und Garten. Doch als Patrick Christel beim gemeinsamen Joggen triezt, ist die Hessin dann doch sauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch